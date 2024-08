MN24 – Milan Torino: rossoneri arrivati in hotel. Fonseca ne lascia a casa TRE! – VIDEO

MN24 – Milan Torino: rossoneri arrivati in hotel. Fonseca ne lascia a casa TRE per l’esordio in campionato – VIDEO

(l’inviato Daniele Grassini) – Questa sera il Milan scenderà in campo contro il Torino nella sfida che aprirà il campionato di Serie A 2024/25 del Diavolo.

I giocatori del #Milan arrivati in hotel in vista di #MilanTorino. Confermata l’assenza tra i convocati di Adli, Pobega e Kalulu 🔴⚫️ pic.twitter.com/bOlUuYdfmr — Milan News 24 (@Milannews24_com) August 17, 2024

Come appreso da Milannews24 i rossoneri sono arrivati in hotel dove staranno fino a poco prima della partenza per San Siro. Confermata l’assenza dei tre rossoneri al centro di voci di mercato: non ci saranno Kalulu, Adli e Pobega.