Milan Torino, esclusione a sorpresa in difesa: giocherà Romagnoli

Esclusione a sorpresa per Milan Torino: Stefano Pioli schiera Romagnoli titolare in difesa nel match di San Siro

Stefano Pioli rinuncia a Simon Kjaer per il match contro il Torino: giocherà Alessio Romagnoli a sinistra, accanto a Fikayo Tomori. Il difensore italiano è stato preferito per il match di San Siro con i granata.

Sorpresa di formazione per il tecnico rossonero, che nel turno infrasettimanale ha deciso di far riposare il capitano della Nazionale danese, in favore di Alessio Romagnoli.