Milan Stella Rossa, niente rigore sul contatto Elsnik Musah: per arbitro e VAR non è fallo. L’episodio discusso al minuto 58

Al 58′ di Milan Stella Rossa c’è stato un discusso episodio da moviola che ha visto protagonista Musah. Il giocatore rossonero è caduto nell’area avversaria in seguito ad un contatto con Elsnik.

L’arbitro ha fatto subito gesto che era stato toccato il pallone. Poi il gioco si è interrotto per l’intervento del VAR che ha confermato che non c’è stato fallo. Niente rigore, quindi, per il Milan in Champions League.

LA DIRETTA DI MILAN STELLA ROSSA