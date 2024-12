Milan Sassuolo, niente tempi supplementari in caso di pareggio: la novità in Coppa Italia

Milan Sassuolo, niente tempi supplementari in caso di pareggio: la novità del regolamento in Coppa Italia dagli ottavi di finale

La Coppa Italia prevede una novità nel regolamento per le partite che terminano in pareggio durante i tempi regolamentari. Da quest’anno, infatti, non ci saranno più i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai rigori.

Per il Milan che stasera affronterà il Sassuolo agli ottavi di finale, quindi, non ci sarà l’eventuale rischio di giocare anche i 30 minuti in più in caso di pareggio.