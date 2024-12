Milan Sassuolo, Fonseca non ha dubbi: la scelta in vista dell’Atalanta. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il tempo di festeggiare la vittoria del Milan contro l’Empoli è già finito. Domani i rossoneri torneranno in campo a San Siro e lo faranno in Coppa Italia contro il Sassuolo per il turno degli ottavi di finale.

Paulo Fonseca, per questa sfida, dovrebbe mandare in campo una formazione diversa, ricca di giocatori che hanno trovato meno spazio. Il motivo? Venerdì sera si giocherà contro l’Atalanta.