Milan Roma, la scelta di OPEN VAR fa discutere: non è stato analizzato l’episodio su Reijnders. Le ultimissime sui rossoneri

La sfida tra il Milan e la Roma del 29 dicembre passerà alla storia come l’ultima con Paulo Fonseca seduto sulla panchina del club rossonero. Un episodio di campo, però, sta facendo ancora parecchio discutere.

Stiamo parlando dell’intervento di Pisilli su Reijnders nella prima frazione di gioco, non ritenuto sufficiente per assegnare rigore. Open Var, in serata, ha scelto di non analizzarlo.