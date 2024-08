Milan Real Madrid: si ALLUNGA la panchina di Fonseca. In due tornano a disposizione, il tecnico può sorridere

Milan Real Madrid: si allunga la panchina di Fonseca. In due a disposizione, il tecnico può sorridere. Novità rispetto al Manchester City

Ci sono due novità in panchina rispetto alla partita contro il Manchester City. Paulo Fonseca, infatti, può contare sui rientri di Kevin Zeroli e Francesco Camarda, che han raggiunto ieri la squadra negli Stati Uniti dopo l’eliminazione in semifinale all’Europeo Under 19 e sono partiti alla volta di Chicago. I due giovani rossoneri tornano così a disposizione e con tutta probabilità daranno il loro contributo nel secondo tempo.

A disp. Raveyre, Nava, Kalulu, Pulisic, Jovic, Zeroli, Jimenez, Pobega, Gabbia, Camarda, Musah, Cuenca, Bakoune

MILAN REAL MADRID AMICHEVOLE LIVE