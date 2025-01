Milan Parma, tra il rigore concesso ai rossoneri e il giallo a Fofana: la moviola del match

Milan Parma – La moviola de La Gazzetta dello Sport del match andato in scena alle ore 12:30 in quel di San Siro

La moviola de La Gazzetta dello Sport di Milan-Parma, match valevole per il ventiduesimo turno del campionato di Serie A:

«Al 2’ Gabbia sbraccia Mihaila, fortuito. Al 5’ Mihaila su Calabria: manca il giallo. Hernani (21’) va sull’uomo (Leao) in area, il dubbio da rigore è forte. Al 28’ gol annullato: Morata è “off”.Al 36’ spinta a due manidi Suzuki a Pavlovic: rigore solare. Al 42’ Fofana tiene Mihaila in fuga: giallo

ok. Al 43’manca un giallo a Cancellieri. Al 42’ st, 2-2 nullo: Pavlovic in fuorigioco»