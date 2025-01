Milan Parma, Fofana potrebbe rifiatare: Conceicao punta alla prudenza in vista del Derby. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 22ª giornata di Serie A tra il Milan e il Parma. Tuttosport, questa mattina, ha scritto che, per questa delicatissima sfida, potrebbe rifiatare Fofana.

Il centrocampista francese ex Monaco è attualmente diffidato e, Conceicao, non vorrebbe prendere particolari rischi. La prossima sfida in programma dei rossoneri in campionato è il Derby.