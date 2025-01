MN24 – Milan Parma, niente conferenza stampa per Conceicao: il motivo

MN24 – Milan Parma, niente conferenza stampa per Conceicao: ecco spiegato il motivo della scelta dell’allenatore

Come raccolto dalla nostra redazione, verso Milan Parma non ci sarà alcuna conferenza stampa per Sergio Conceicao. La sfida sarà delicatissima per il futuro del campionato rossonero e per la lotta alla qualificazione in Champions.

Inoltre, l’allenatore aveva già riferito che, visto il calendario molto fitto, si sarebbe assentato in diversi interventi di fronte la stampa. La squadra è tornata subito a lavoro dopo il Girona per prepara il match di domenica.