Condividi via email

Milan Parma, Conceicao è al settimo cielo: torna il titolare e si candida per partire dall’inizio. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 22ª giornata di Serie A tra il Milan e il Parma. Conceicao, per questa delicatissima sfida, potrà fare affidamento sul ritorno di un titolarissimo.

Stiamo parlando di Christian Pulisic, fermo dall’infortunio rimediato nella sfida contro il Como. Come riportato da Tuttosport l’ex Chelsea ha grandi possibilità di partire titolare.