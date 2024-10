Milan Napoli, parla Conte: «Ci hanno dato 22 punti lo scorso anno! Hanno fatto un mercato...»

Milan Napoli, le parole del tecnico partenopeo a tre giorni dalla sfida contro la squadra rossonera. Le ultimissime notizie

Il Napoli, prossimo avversario del Milan, ha battuto il Lecce per 1-0 e allungato in testa alla classifica di Serie A. Di seguito le parole di Antonio Conte a DAZN in vista del match contro i rossoneri.

MILAN NAPOLI – «Il Milan lo scorso anno ci ha dato un distacco di 22 punti e hanno fatto un mercato importante. San Siro non è mai una passeggiata, andiamo a mente leggera»