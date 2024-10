Milan Napoli, è lui il migliore in campo: «Sfortunato, ci prova in tutti i modi»

Milan Napoli, Alvaro Morata è stato indicato dai quotidiani come il migliore in campo tra i rossoneri ieri sera a San Siro

I quotidiani oggi in edicola indicano in Alvaro Morata il migliore in campo della sfida persa ieri sera dal Milan contro il Napoli. Di seguito il giudizio della Gazzetta dello Sport sulla prova dell’attaccante spagnolo al quale è stato annullato anche un gol per fuorigioco millimetrico ad inizio secondo tempo:

PAROLE – «Generoso, arretra per recuperare il pallone e creare spazi. Un assist di tacco (da applausi) non sfruttato e un gol di testa annullato dal Var. Sfortunato».