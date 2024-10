Milan Napoli, scocca l’ora di Leao e Pulisic: Fonseca li manda in campo per cercare la rimonta

Milan Napoli, scocca l’ora di Leao e Pulisic per Emerson Royal e Okafor: Fonseca li manda in campo per cercare la rimonta. Doppio cambio al 62′

Al 62′ di Milan Napoli è scoccata l’ora di Leao e Pulisic che Fonseca ha messo in campo per cercare la rimonta visto il punteggio di 0-2

Il primo era rimasto in panchina per scelta dell’allenatore, mentre il secondo perché non al meglio a causa di una gastroenterite. A fare spazio a Leao e Pulisic contro gli azzurri sono stati Emerson Royal e Okafor.

