Milan Napoli, prima partita in campionato senza gol segnati: il dato preoccupa. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, per la prima volta in campionato, non è riuscito a trovare la via della rete. I rossoneri, nonostante le numerose palle da gol create, non sono riusciti ad infrangere il muro difensivo del Napoli.

Era da addirittura lo scorso 27 aprile (Juventus-Milan 0-0. n.d.r.) che il Milan non concludeva una partita a reti bianche. Questo dato, dunque, certifica lo stato di difficoltà attuale della squadra.