Milan Napoli, Camarda e Zeroli convocati per il big match: entrambi potrebbero avere qualche minuto in campo

Milan Napoli, Camarda e Zeroli convocati per il big match: entrambi potrebbero sfruttare le assenze di Reijnders e Abraham

Il big match infrasettimanale sarà a San Siro e sarà tra Milan e Napoli. Per la grande occasione i rossoneri, dopo il rinvio di Bologna, giungono senza due pedine fondamentali: Theo e Reijnders sconteranno questa sera le loro squalifiche.

Anche, ma non solo, per questa ragione, Paulo Fonseca ha convocato in prima squadra Camarda e Zeroli ed entrambi potrebbero raccogliere qualche minuto in campo. Il baby capitano, tra l’altro, arriva da un super gol contro il Perugia con il Milan Futuro.