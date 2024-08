Milan Monza, Fonseca lo RILANCIA in difesa! Tocca a LUI, glielo ha detto a Milanello

Milan-Monza, Paulo Fonseca è intenzionato a rilanciare Matteo Gabbia nel trofeo Berlusconi di martedì sera: dialogo a Milanello

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport in vista del trofeo Berlusconi di martedì sera a San Siro tra Milan e Monza. Paulo Fonseca, per quanto riguarda il reparto difensivo, sarebbe intenzionato a rilanciare dal primo minuto Matteo Gabbia in coppia con Fikayo Tomori.

Il tecnico gliel’ha confermato a Milanello in questi giorni: l’italiano dunque è anche indiziato a partire dal primo minuto contro il Torino in campionato.