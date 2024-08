Milan Monza, cosa FARE con Morata? Fonseca ha DECISO così! Le ULTIME sullo spagnolo

Milan-Monza, cosa fare con Morata? Piano stabilito, il centravanti spagnolo è pronto all’esordio in rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca ha le idee chiare in vista di Milan-Monza, trofeo Berlusconi in programma martedì sera a San Siro, sull’impiego di Alvaro Morata, centravanti arrivato dall’Atletico Madrid nell’attuale calciomercato Milan.

Lo spagnolo è destinato a giocare uno spezzone di partita, dall’inizio o a gara in corso, per poi presentarsi tirato a lucido contro il Torino alla prima giornata di campionato. L’avventura di Morata sta per iniziare.