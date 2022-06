Milan-Messias, le riflessioni continuano: le ultime sul riscatto

In casa Milan proseguono le riflessioni sul futuro di Junior Messias: Maldini vorrebbe riscattarlo ma serve lo sconto

Il Milan deve ancora prendere una decisione sul futuro di Junior Messias. L’esterno brasiliano, arrivato in prestito dal Crotone lo scorso agosto, sogna la permanenza in rossonera dopo un’annata assolutamente positiva, coronata con la vittoria dello scudetto.

Maldini spinge per tenerlo ma dal Crotone serve uno sconto: troppi i 5.4 milioni di euro richiesti per il cartellino. Con un paio di milioni in meno l’affare può andare in porto.