Manchester City Milan, Fonseca deve sostituire Leao: LANCERÀ nuovamente quel giovane? Le ultime sulla possibile formazione

Leao non è ancora a disposizione di Fonseca per il match amichevole tra Milan e Manchester City. Per questo motivo il tecnico portoghese potrebbe lanciare nuovamente Liberali che ha fatto vedere buonissime cose contro il Rapid Vienna. L’occasione per giocare in un importante palcoscenico in vista di una nuova stagione nel Milan Futuro.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Gabbia, Jimenez; Adli, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Liberali; Jovic. All. Fonseca.