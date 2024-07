Milan Manchester City, dall’amichevole arrivano indizi di mercato: Fonseca ESCLUDE quel giocatore? La scelta del tecnico rossonero

Sarà l’amichevole contro il Manchester City a dare inizio alla tournée americana del Milan. Dalla possibile formazione dei rossoneri potrebbe arrivare anche indizi di calciomercato: tra tutti il nome di Thiaw sembrerebbe quello più in uscita. A differenza dell’amichevole contro il Rapid Vienna, infatti, il difensore dovrebbe partire in panchina. Indizio di mercato o semplice turnover per far giocare tutti i calciatori convocati?

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Gabbia, Jimenez; Adli, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Liberali; Jovic. All. Fonseca.