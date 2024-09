Milan Liverpool, dopo Maignan si FERMA anche Calabria: il capitano esce ZOPPICCANDO. Piove sul bagnato verso il derby

In casa Milan piove sul bagnato e non solo per il risultato della partita di Champions League contro il Liverpool. Dopo l’infortunio di Maignan, uscito in lacrime al 52′, al 69′ anche Calabria ha dovuto alzare bandiera bianca.

Il capitano è uscito dal campo zoppicando in maniera decisamente evidente, forse per un problema al ginocchio, facendosi sostituire da Emerson Royal. Un problema in più verso il derby con l’Inter di domenica sera.