Esonero Fonseca, Pistocchi SGANCIA la bomba: LUI ha già detto sì, cosa può SUCCEDERE

La pesante sconfitta con il Liverpool riapre l’ipotesi esonero per Fonseca: Pistocchi sgancia la bomba sul possibile sostituto

La brutta sconfitta con il Liverpool riaccende le polemiche su Paulo Fonseca. Dopo il 4-0 in campionato contro il Venezia, il Milan subisce un pesante ko in Champions League e uno dei principali colpevoli per la critica è l’allenatore.

Si torna quindi a parlare di un possibile esonero di Fonseca, ma anche del sostituto. E il nome è clamoroso. Stando a quanto riporta Maurizio Pistocchi infatti, il Milan è in contatto con Massimiliano Allegri.

Sul proprio profilo X il giornalista entra nei dettagli: “Dopo la netta sconfitta con il #Liverpool, 1:3 con tanti errori in fase difensiva, il futuro di #Fonseca è appeso al derby con l’#Inter : dovesse arrivare un’altra sconfitta, il destino del tecnico sarebbe segnato. La dirigenza rossonera è da tempo in contatto con #MaxAllegri, che viene considerato l’uomo giusto per mettere a posto la fase difensiva. Il tecnico ha già dato il suo assenso ad un clamoroso ritorno sulla panchina milanista”.