Milan Liverpool, perché non verrà TRASMESSA su Amazon Prime? SVELATO il motivo

Milan Liverpool, perché il match di Champions League non verrà TRASMESSO su Amazon Prime? SVELATO il motivo

Manca sempre meno a Milan-Liverpool, esordio stagionale dei rossoneri in Champions League. Martedì 17 settembre, San Siro verrà occupato da più di 70mila sostenitori del Diavolo, pronti a spingere la loro squadra del cuore alla vittoria.

Per quanto riguarda i diritti televisivi il match non verrà trasmesso in diretta su Amazon Prime. Il motivo è molto semplice: Amazon Prime trasmette in esclusiva assoluta la migliore partita del mercoledì e i rossoneri affronteranno Liverpool e Real Madrid di martedì