Milan Lecce, Fonseca pensa a dei CAMBI di formazione: in tre possono tornare TITOLARI. L’idea dell’allenatore

Archiviata la vittoria nel derby il Milan da oggi ha iniziato a preparare la partita di venerdì sera contro il Lecce. E Fonseca, in base a quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, potrebbe apportare dei cambi nella formazione.

L’idea dell’allenatore è quella di non lasciare nessun giocatore indietro e di fare delle rotazioni anche in vista delle partite contro Bayer Leverkusen e Fiorentina. Per questo contro il Lecce potrebbero tornare titolari Pavlovic e Loftus Cheek più Musah. Di certo non cambieranno i principi di gioco mostrati nel derby.