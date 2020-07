Milan-Juventus streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Juventus streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la trentunesima giornata di Serie A

Milan-Juventus streaming: alle ore 21:45 di martedì 7 luglio andrà in scena il big match tra rossoneri e bianconeri. Gli uomini di Pioli arrivano a questo prestigioso appuntamento in una forma smagliante: tre vittorie nelle ultime quattro partite da quando il campionato è ripartito, tanti gol e soprattutto prestazioni convincenti. Gli ultimi tre punti conquistati, fuori casa contro la Lazio seconda, hanno rilanciato definitivamente le ambizioni europee del Diavolo. Napoli e Roma distano solamente due punti e il quinto posto adesso sembra essere un obiettivo alla portata di Romagnoli e compagni. Dall’altra parte ci sarà però la Juventus, corazzata allenata da Sarri e primissima in classifica. L’ultima giornata, grazie alla vittoria contro il Torino e alle sconfitte di Lazio e Inter, ha permesso ai bianconeri di volare a +7 dai biancocelesti e +11 dai nerazzurri, consolidando la vetta solitaria.

Milan-Juventus streaming e diretta tv

Milan-Juventus è in programma martedì 7 luglio 2020 alle ore 21:45 e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Milan-Juventus, ultime e probabili formazioni

MILAN – Confermatissimo il 4-2-3-1 per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno ancora di Castillejo e con ogni probabilità anche di Calhanoglu e Paquetà. In difesa spazio agli stessi interpreti di Roma: Conti e Theo Hernandez sulle fasce, Romagnoli e Kjaer in mezzo a protezione della porta difesa da Donnarumma. Nessun riposo per la coppia stakanovista di centrocampo formata da Kessie e Bennacer, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Saelemaekers, Bonaventura e Rebic. Il croato è in ballottaggio con Leao per un posto da titolare. Davanti spazio a Ibrahimovic.

JUVENTUS – 4-3-3 invece lo schieramento per gli uomini di Sarri. Il tecnico dovrà fare i conti con le pesanti assenze di De Ligt e Dybala, entrambi squalificati. In difesa spazio a Rugani al fianco di Bonucci, mentre Cuadrado e Danilo occuperanno le fasce. La porta sarà invece difesa da Szczesny. A metà campo Pjanic sarà affiancato da Rabiot e Bentancur. Davanti Higuain supportato da Ronaldo e Bernardeschi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunić, Paquetá, Olzer, D. Maldini, R. Leão. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3) – Szczęsny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi, Higuaín, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Wesley, Chiellini, Alex Sandro, Ramsey, Rabiot, Muratore, Douglas Costa, Olivieri, Vrioni. All.: Sarri.