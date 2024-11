Milan Juventus, Fonseca manda in panchina Chukwueze: la scelta fa discutere. Le ultimissime notizie sui rossoneri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Raveyre, Calabria, Terracciano, Tomori, Pavlovic, Chukwueze, Pulisic, Okafor, Abraham, Camarda. All. Paulo Fonseca.

Come potete ben vedere dalla formazione ufficiale del Milan, Paulo Fonseca ha deciso di far partire dalla panchina Chukwueze. Per il match contro la Juventus di Thiago Motta, dunque, sulla fascia destra ci sarà l’americano Musah.