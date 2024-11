Milan Juventus, i convocati bianconeri: la lista completa e la scelta su Vlahovic. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Tramite i propri canali ufficiali, la Juve ha reso nota la lista dei convocati per il big match contro il Milan, in programma domani alle ore 18:00. Ancora ai box Nico Gonzalez, Douglas Luiz ed Adzic oltre ai lungodegenti Milik e Bremer, ai quali si è appena aggiunto Cabal che ha concluso anzitempo la sua stagione. Out anche Vlahovic a causa del problema muscolare accusato in Nazionale.

📜 La lista dei convocati da mister Thiago Motta per la gara di domani ✍🏻 #MilanJuve



Convocati Juve per il Milan: la lista completa di Thiago Motta

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo