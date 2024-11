Milan Juve, svolta a sorpresa per Thiago Motta! Lui recupera, clamoroso aggiornamento

Milan Juve, arriva la svolta per Thiago Motta: Milik ha messo nel mirino la gara contro i rossoneri in Supercoppa Italiana

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle condizioni di Arek Milik, ai box di fatto dall’inizio della scorsa estate per problemi fisici. Stando a quanto si apprende il polacco è a Torino e sta continuando il suo recupero.

La sensazione è che per il suo completo recupero ci vorrà almeno un altro mese abbondante: l’obiettivo dell’attaccante della Juventus sarebbe quello di tornare a disposizione per la sfida in Supercoppa contro il Milan di inizio gennaio.