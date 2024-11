Milan Juve, largo ai giovani: il big match di San Siro sarà da record. Il dato sui probabili 22 giocatori che scenderanno in campo

Milan Juve di sabato sarà con ogni probabilità una sfida da record dal 1994, cioè da quando la vittoria vale 3 punti. Come rimarca la Gazzetta dello Sport, infatti, nel big match di sabato a San Siro scenderanno in campo 22 giocatori con età media inferiore a 26 anni.

La Juve è la seconda squadra più giovane del campionato, il Milan la quinta. Nei rossoneri la linea è cambiata con Elliott che ha preferito puntare a calciatori in crescita che nell’arco di 4-5 anni possano entrare nella fase migliore della loro carriera per diventare simboli del Milan o essere ceduti. L’esempio calzante in questo senso è Leao, arrivato a 20 anni, diventato campione in rossonero.