Milan Juve, il curioso dato negativo dei rossoneri dopo il match di sabato

Milan Juve, il dato OPTA negativo dei rossoneri: la curiosità riguarda i tiri in porta registrati nel match di sabato

Milan Juve ha fatto registrare un dato negativo per i rossoneri. La curiosità riguarda i tiri in porta ed è stata riportata così da OPTA:

Il Milan ha chiuso il primo tempo di un match casalingo con appena due conclusioni tentate in campionato (vs Juventus); da quando è disponibile il dato (dal 2004/05) solo tre volte i rossoneri avevano effettuato meno tiri nei primi 45’ di gara al Meazza in Serie A: uno sia contro bianconeri, il 1° dicembre 2007 sia contro la Fiorentina, il 17 gennaio 2016 e zero contro la Vecchia Signora, l’8 maggio 2005.