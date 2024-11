Milan Juve, speranza Camarda! L'assenza di quel compagno può favorirne la convocazione. E Fonseca...

Milan Juve, Francesco Camarda potrebbe strappare la convocazione per il big match di San Siro: l’assenza di Jovic lo favorisce

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Francesco Camarda spera nella convocazione in vista di Milan–Juve.

Morata è di nuovo a disposizione e naturalmente prima scelta di Fonseca. Tra le opzioni alternative c’è lo stesso Abraham: in Sardegna gli era stato preferito Camarda, ma una volta entrato l’ex giallorosso aveva segnato il gol del provvisorio vantaggio rossonero. Niente da fare invece per Jovic, che continua a curare la pubalgia. Un terzo attaccante dunque potrebbe servire, con Camarda pronto a sedersi inizialmente in panchina.