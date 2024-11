Milan Juve, fissata la conferenza stampa di Thiago Motta: quando parla il tecnico bianconero

Milan Juve, fissata la conferenza stampa di Thiago Motta: il tecnico parlerà domani alle 11 alla vigilia della gara contro i rossoneri

Come appreso da Juventusnews24, è stata fissata per domani – venerdì 22 novembre – la conferenza stampa di vigilia di Thiago Motta del match Milan Juve. Appuntamento alle ore 11.00 per il tecnico bianconero, che presenterà la sfida davanti ai media.

I rossoneri vogliono ritrovare la vittoria dopo il pareggio contro il Cagliari di Nicola prima della sosta per le Nazionali.