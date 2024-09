Milan Glorie in campo, il VIDEO IN SPOGLIATOIO diventa virale: quante leggende ROSSONERE! Le ultimissime notizie

Manca sempre meno al derby di Milano, partita che vedrà contrapposti il Milan e l’Inter. Questo big match si giocherà domani sera a San Siro. Intanto, però, i fan rossoneri possono già gustarsi la partita del Milan Glorie.

In questa squadra ci sono tantissime ex leggende del club che, in questo momento, stanno giocando una partita in Georgia contro il Georgia Glorie. La squadra oggi in divisa bianca ha realizzato un video in spogliatoio che è diventato virale.