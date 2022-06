Milan, gioia scudetto ancora viva: pubblicato sui social il video con le tappe più importanti

Il Milan, sul proprio profilo Twitter, ha postato un video che ripercorre le tappe più significative della vittoria dello scudetto:

A season is comprised of various moments; here are the key ones that led to Champ19ns! 🔑🏆

Una stagione è composta da più momenti, questi sono quelli chiave che hanno portato allo Scudetto 🔑🏆#SempreMilan #AlwaysWithYou

— AC Milan (@acmilan) June 25, 2022