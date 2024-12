Milan Genoa, Fonseca incrocia le dita: il suo recupero è fondamentale perchè... Ultimissime

Milan Genoa, Paulo Fonseca, tecnico del club rossonero, spera di recuperare Okafor per la sfida di domenica sera: le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, deve fare la conta dei superstiti in vista della sfida di domenica sera contro il Genoa.

Possibile il recupero di Okafor: se supererà la lombosciatalgia oggi o domani sarà in gruppo.

Per “allungare” la panchina, in preallarme i giovani di Milan Futuro. Se Zeroli non sarà al top,

uno potrebbe essere il centrocampista olandese Vos. Chance anche per Jimenez o Bartesaghi.