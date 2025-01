Milan Futuro Torres: sintesi, cronaca e tabellino del match. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan Futuro di Daniele Bonera, si appresta ad affrontare la Torres nella 22^ giornata di Serie C. I rossoneri a caccia dei tre punti.

Milan Futuro Torres: SINTESI E CRONACA

INIZIO

7′ – GOL TORRES! Rete di Fischnaller in contropiede, difesa Milan Futuro molto alta e sorpresa.

8′ – GOL TORRES! In un minuto arrivano due gol contro i rossoneri. Questa volta a segno Varela.

14′ – GOL TORRES! Non è sceso in campo il Milan: segna anche Brentan che fa 3-0

21′ – Altra occasione per la Torres sempre con Fischnaller, ma palla che va a loro di pochissimo

32′ – GOL TORRES! Mastinu fa poker per gli ospiti su una brutta palla persa dai rossoneri.

40′ – Varela tenta la doppietta, questa volta Nava para e manda in calcio d’angolo

FINE PRIMO TEMPO

INIZIO SECONDO TEMPO

65′ – Gara stabile sul risultato di 4-0 per la Torres. Primi cambi: D’Alessio e Malaspina in campo per Bonera; per gli ospiti dentro Nanni e Liviero.

86′ – GOL MILAN! Magrassi firma il gol della ‘bandiera’ per i rossoneri.

93′ – GOL TORRES! Arriva anche la quinta rete per gli ospiti, proprio negli ultimissimi minuti di partita. Rete finale firmata da Casini.

FINE PARTITA

Milan Futuro Torres 0-0: TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Nava; Magni, Coubis, Minotti, Bozzolan; Sandri, Stalmach; Traorè, Sia, Fall; Magrassi. A disp.: Pittarella, Raveyre, Hodzic, Malaspina, Longo, Dutu, D’Alessio, Gala, Ibrahimovic. All.: Bonera

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca, Brentan, Giorico, Guiebre; Mastinu, Varela; Fischnaller. A disp.: Petriccione, Dametto, Zambataro, Fabriani, Coccolo, Liviero, Casini, Fiori, Fois, Diakite, Nanni. All.: Greco