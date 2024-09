Milan Futuro, SALTA la partita con la Torres: che cosa STA SUCCEDENDO

Salta la gara di campionato del Milan Futuro contro la Torres in programma per domenica 8 settembre. Ecco perché

La partita tra Torres e Milan Futuro, prevista per domenica 8 settembre, è stata posticipata a mercoledì 18 settembre. Questo rinvio è dovuto alla convocazione di ben cinque giocatori del Milan Futuro nelle rispettive nazionali: Zeroli, Camarda, Cuenca, Liberali e Bartesaghi.

Il regolamento della Lega Pro prevede infatti il posticipo di una partita in caso di assenza di almeno tre giocatori a causa di impegni con le proprie nazionali, poiché la Serie C non si ferma durante le pause internazionali.