Milan Futuro, contro il Rimini finisce 0-0: come cambia la classifica dei rossoneri

Milan Futuro, si chiude il match valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie C. I rossoneri hanno sfidato il Rimini

Non solo il Milan dei grandi in Serie A, oggi era impegnato in campo anche Milan Futuro ha appena terminato il match contro il Rimini valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie C. La squadra di Bonera, nella sfida casalinga contro i romagnoli, non è andata oltre lo 0-0.

Nel girone B i rossoneri restano quindi in piena zona spareggio per non retrocedere: sono al 18° posto a quota 19 punti. La zona salvezza, occupata dal Pontedera (che ha disputato con una gara in meno) dista 5 punti.