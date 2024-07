Milan Futuro, Ibrahimovic SPIEGA la scelta del nome: ecco il messaggio che vuole mandare il club. Le dichiarazioni del dirigente rossonero

Il dirigente rossonero Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa per presentare il Milan Futuro, la seconda squadra rossonera iscritta alla prossima Serie C. Le dichiarazioni sulla scelta del nome.

PAROLE – «C’erano altre scelte ma abbiamo scelto Milan Futuro perché è importante mandare un messaggio globale. Chi entra nel Milan Futuro sarà il futuro del Milan. C’è credibilità, è il nome giusto. Mi piace, funziona anche all’inglese ‘future’-futuro».

