Milan Futuro, ecco dove sarà possibile seguire la gara contro il Sestri Levante

Milan Futuro, ecco dove sarà possibile guardare la gara contro il Sestri Levante valida per il girone B di Serie C. Tutte le info

Oggi il Milan Futuro sfiderà il Sestri Levante per un match valido per il girone B di Serie C. Ecco dove sarà possibile seguire la gara dei giovani ragazzi allenati da Daniele Bonera.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

In Italia, la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW alle 17.30. Da non perdere la copertura sull’account Instagram dei rossoneri, acmilan.com e AC Milan Official App.