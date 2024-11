Milan Futuro Arezzo: dove vederla, orario e probabili formazioni. Le ultimissime sul mondo giovanile della squadra rossonera

Allo Stadio Chinetti si giocherà la gara valevole per l’14ª giornata di Serie C tra Milan Futuro e Arezzo. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Milan Futuro Arezzo, orario e probabili formazioni

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; D’Alessio, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Hodzic, Sandri; Fall, Zeroli, Traoré; Camarda. All. Bonera.

AREZZO (4-3-3): Trombini; Montini, Chiosa, Del Fabro, Coccia; Renzi, Santoro, Mawuli; Guccione, Ogunseye, Gaddini.

Orario e dove vederla in tv

Milan Futuro-Arezzo si giocherà alle ore 15:00 di domenica 10 novembre per la quattordicesima giornata di campionato di Serie C. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. In streaming, invece, sarà visibile sia su Now che su Sky GO.