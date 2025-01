Condividi via email

Milan Feyenoord, l’allenatore degli ospiti sorprende: «Buon sorteggio per noi, vi spiego». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan affronterà il Feyenoord nel prossimo turno di Champions League. Le parole dell’allenatore della squadra ospite in conferenza stampa (Brian Priske) stanno facendo discutere.

«Penso che sia stato un buon sorteggio per noi. Saranno due partite molto belle. Il Milan è ovviamente un club incredibilmente bello con tanta storia. Qualificazione? Certo che abbiamo una possibilità, perché abbiamo un buon feeling in Champions League. Non sarà facile, ma certo che abbiamo una buona possibilità»