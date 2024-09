Milan Femminile Lazio, in VENDITA i biglietti della gara: ecco i PREZZI dei tagliandi

Milan Femminile, in vendita i biglietti della partita contro la Lazio: ecco i prezzi e le opzioni disponibili

Aperta la vendita dei tagliandi per seguire il match tra il Milan Femminile e la Lazio. Dopo il pareggio in rimonta nel Derby contro l’Inter Women, le rossonere tornano al PUMA House of Football per l’ultima sfida di questo settembre contro le biancocelesti neo promosse. Queste le informazioni per acquistare i biglietti.

MILAN-LAZIO

DOMENICA 29 SETTEMBRE ORE 15.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL – CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€