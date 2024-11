Milan Empoli, è lui la mossa a sorpresa tra i rossoneri! Altra Fonsecata, il Diavolo è pronto a stupire D’Aversa

Milan Empoli, Yunus Musah sarà la scelta a sorpresa di Paulo Fonseca per la sfida di oggi a San Siro: titolare nel tridente

Come riportato dal Corriere dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è pronto a varare un’importante novità tattica nella gara di oggi contro l’Empoli.

Le idee per confondere l’Empoli ci sono, a cominciare dal modulo. E dalla posizione di Musah che Fonseca potrebbe alzare e abbassare a seconda delle esigenze di una partita in cui ritrovare il passo. E’ pure la storia rossonera di questo girone di andata, tolto l’inizio disastroso: al

rientro dalla sosta di settembre, quindi dopo la carburazione iniziale, il Milan non è mai rimasto tre partite consecutive senza vincere in campionato. Oggi davanti ai toscani Musah dovrebbe trovare spazio nella batteria di trequartisti, che contempla anche il suo connazionale Pulisic (uscito per precauzione nella gara di Champions a Bratislava) dal primo minuto: proprio l’americano dal passato col Chelsea ha risolto l’ultimo Milan-Empoli, giocato a marzo. In fase meno propositiva, quello rossonero può quindi passare da 4-2-3-1 a 4-3-3 con la titolarità al centro di Fofana e Reijnders. Gli esclusi, in ogni caso, sono Chukwueze e Loftus-Cheek.