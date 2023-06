Milan cooperativa del gol: il dato nell’ultima Serie A

Il Milan ha chiuso l’ultima Serie A con 64 reti segnate realizzate da ben sedici marcatori diversi. Il dato

Rafael Leão con 15 gol, Olivier Giroud con 13 – in doppia cifra di marcature. Tre giocatori (Ballo-Touré, Origi, Pobega) hanno trovato i primi gol in campionato con la maglia del Milan, e sempre in tre hanno raggiunto il loro miglior dato realizzativo in rossonero: oltre ai sopracitati Leão e Giroud, infatti, vi sono anche i 6 gol di Brahim Díaz. Ben tre reti rossonere, infine, si sono aggiudicate il riconoscimento della Serie A per il miglior gol del mese: Leão contro l’Inter a settembre, Díaz alla Juventus a ottobre e Saelemaekers a Napoli ad aprile.