Milan, arriva l’incasso della Champions. Ecco la cifra guadagnata dal club rossonero durante le gare in Europa

Lo scorso 29 ottobre la UEFA ha versato nelle casse della società partecipanti alla Champions League le somme legate ai bonus risultati delle prime tre giornate della fase a gironi.

Le quattro squadre italiane hanno incassato in totale 35,86 milioni. In testa c’è l’Inter, con 11,73 milioni di euro guadagnati: da prima classificata in campionato nella stagione 2020/21 ha infatti incassato la fetta maggiore di market pool – 8 milioni –, alla quale sono stati aggiunti oltre 3 milioni di premi per i risultati. Seguono la Juventus (10,4), l’Atalanta (7,73) e il Milan (6).