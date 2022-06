Milan, centrocampo da rinforzare ma Bennacer resta imprescindibile

Nonostante i tanti nomi accostati al Milan per il centrocampo, Ismael Bennacer resta imprescindibile per il centrocampo rossonero

Nessuno si dimentichi di Ismael Bennacer. Nonostante i tanti centrocampisti accostati al Milan nell’ultimo periodo, con Renato Sanches che sembra in pole per sbarcare a Milanello, il centrocampista algerino resta imprescindibile per Pioli.

L’ex Empoli ha caratteristiche uniche nella rosa rossonera e finalmente nella seconda parte di stagione ha trovato quella continuità tanto agognata. All’orizzonte c’è il rinnovo: Isma è ancora al centro della mediana del Milan.