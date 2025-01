Condividi via email

Milan Cagliari, torna la fascia sinistra composta da Theo Hernandez e Leao: i tifosi esultano e i due partiranno titolari di nuovo in campionato

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, questa sera in Milan Cagliari tornerà la fascia sinistra che ha tanto fatto sognare ed esultare i tifosi a San Siro. Theo Hernandez e Rafa Leao giocheranno di nuovo in campionato insieme dal primo minuto.

I due sono stati decisivi a suon di gol e assist nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. L’antidoto Sergio Conceiçao sembra aver davvero risvegliato il portoghese e il francese, che fin qui non hanno vissuto la loro miglior stagione.