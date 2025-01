Milan Cagliari, Conceicao: «Down con le piccole? Non va bene! Ai giocatori ho detto questo». Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero

Sergio Conceicao, alla vigilia del match del suo Milan contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole sull’approccio contro le piccole.

MOMENTI DI DOWN CON LE PICCOLE – «Il giorno dopo ho parlato di questo, ho visto Real-Milan e Cagliari-Milan, ne ho parlato con i giocatori. Non va bene. La cosa più difficile non è arrivare lassù, ma restarci. Si può capire non giocare così bene, ma comunque devi avere una base importante. Se c’è questa base la partita alla fine la vinci perché hai una squadra di qualità».